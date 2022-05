Das riesige Messeareal in Wieselburg ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 450 Aussteller präsentieren sich bis zum Sonntag auf der heuer zeitgleich stattfindenden Ab Hof-Messe und der Wieselburger Messe mit Landwirtschaft, Forst und Lebensmittel. Bedingt durch die Corona-Pandemie fanden die Wieselburger Messen zwei Jahre nicht statt.

Am Donnerstag wurde die Doppelmesse von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Niederösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager und Messepräsident Uwe Scheutz eröffnet.

Fragile Lieferketten

„Wenn wir heute hier zusammenkommen, dann müssen wir sagen, dass wir das in äußerst herausfordernden Zeiten tun. Herausfordernde Zeiten mit Unsicherheiten und ganz vielen Fragezeichen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie sprach die sicherheitspolitischen Unsicherheiten an aufgrund des Ukraine-Krieges, die wirtschaftspolitischen Herausforderungen aufgrund der Teuerung, sowie gesundheitspolitische Herausforderungen rund um die Pandemie an. „Es wird uns vor Augen geführt, wie abhängig wir von weltweiten Entwicklungen und Lieferketten sind, wie fragil diese Lieferketten sind und wie wichtig es daher ist, produzierende Unternehmen bei uns in Österreich, vor allem auch in Niederösterreich zu haben. Und zu den wichtigsten produzierenden Unternehmen gehören die Landwirte“, sagte sie.