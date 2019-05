Menschlicher Totenschädel hing an Kirchentür in Niederösterreich

Ein harmloses Plastiksackerl an der Tür der Kirchensakristei von Altmelon, Bezirk Gmünd in Niederösterreich, fand der Mesner Ende April. Als er hinein schaute, fand er einen menschlichen Totenschädel. Nach kurzer Beratung im Pfarrteam wurde die Polizei verständigt, die den Schädel abholte.



Weil der Schädel stark verfärbt ist, nimmt man an, dass der Todesfall schon lange zurück liegt, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Weil der Schädel auch keine Beschädigungen aufweist, gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Ermittlungen übernommen. Sie will heraus finden, wer den Schädel an die Sakristeitür gehängt hat und wo er her stammt.