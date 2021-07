"Menschlich sind wir uns nicht böse"

Unsere sachlichen Differenzen sind noch immer dieselben", sagt Florian Stangl, "aber von menschlicher Seite ist das Gespräch gut verlaufen. Wir sind uns nicht böse." Florian Stangl, 26, wurde am vergangenen Sonntag mit 94 von 142 Stimmen in den Pfarrgemeinderat der kleinen Weinviertler Gemeinde Stützenhofen (Bezirk Mistelbach) gewählt. Und er ist homosexuell, lebt in einer eingetragenen Partnerschaft.

Wie der KURIER berichtete, hat sich der 26-Jährige nicht um die Kandidatur für den Pfarrgemeinderat bemüht, er wurde von 14 Gemeindebürgern namentlich genannt. Doch der Einzug in das Gremium wurde Stangl von Pfarrer Gerhard Swierzek verwehrt – dies sei aus kirchenrechtlichen Gründen nicht möglich.