Verwüstungszug auf Parkplatz in Melk: Mann demoliert fünf Autos

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk soll in der Nacht auf Dienstag auf einem Parkplatz in Melk insgesamt fünf Autos massiv beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf mindestens 12.500 Euro geschätzt. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen und befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt St. Pölten .

Kurz vor 1 Uhr ging bei der Polizei die Anzeige über mehrere beschädigte Fahrzeuge auf einem Parkplatz in Melk ein. Als die Beamten eintrafen, erwischten sie den 24-Jährigen auf frischer Tat. Er saß laut Polizei gerade auf der Motorhaube beziehungsweise der Windschutzscheibe eines bereits beschädigten Autos.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll er unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden sein.

Beschuldigte zeigt sich geständig

Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, bei insgesamt fünf abgestellten Fahrzeugen Seitenspiegel heruntergetreten oder abgerissen sowie auf die Autos eingeschlagen zu haben.