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Polizeieinsatz auf der A1: 57-Jähriger erfolgreich reanimiert
Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden. Die A1 in Richtung Wien war gesperrt.
Zusammenfassung
- Ein 57-jähriger Wiener ist am Mittwoch auf der A1 bei Hürm (Bezirk Melk) nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand erfolgreich reanimiert worden.
- Polizisten fanden den Lenker in seinem zwischen erster und zweiter Spur stehenden Pkw und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.
- Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, die A1 war dafür Richtung Wien rund eine halbe Stunde gesperrt.
Ein 57-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) bei Hürm (Bezirk Melk) erfolgreich reanimiert worden. Der Wiener, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, war von Polizisten in seinem zwischen erster und zweiter Spur stehenden Wagen vorgefunden worden, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Die Beamten starteten Reanimationsmaßnahmen, die später von Rettungskräften übernommen wurden.
A1 Richtung Wien gesperrt
Letztlich wurde der 57-Jährige vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Aufgrund der Helikopter-Landung war die A1 in Richtung Wien für rund eine halbe Stunde gesperrt, was zu Stau führte.
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