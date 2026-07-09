Polizeieinsatz auf der A1: 57-Jähriger erfolgreich reanimiert

Ein 57-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) bei Hürm (Bezirk Melk) erfolgreich reanimiert worden. Der Wiener, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, war von Polizisten in seinem zwischen erster und zweiter Spur stehenden Wagen vorgefunden worden, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Die Beamten starteten Reanimationsmaßnahmen, die später von Rettungskräften übernommen wurden.