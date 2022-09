Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Wiener Neustadt

Mehrere Verletzte forderte ein Wohnungsbrand Donnerstagabend in Wiener Neustadt in Niederösterreich: In einer Wohnung in der Grazerstraße hatte eine Kunststoffcouch aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Das brennende Plastik verursachte eine massive Rauchentwicklung. Mehrere Bewohner des Hauses wurden bei dem Vorfall verletzt.