Mehr Kameras statt Polizeiposten

Vor allem die Abschaffung von kuriosen Kompetenzeinschränkungen für Polizeikräfte an den Landesgrenzen forderten etliche betroffene Bürgermeister von Ministerin Mikl-Leitner.

"Bewohner meines Ortsteils Kollmitzberg benötigen drei Minuten um die Polizeistation in Grein in Oberösterreich zu erreichen. Wollen sie dort eine Anzeige erstatten müssen sie von den Beamten abgewiesen werden. Das versteht heutzutage niemand mehr", sagt Bürgermeister Johannes Pressl aus Ardagger. Ähnliches fordert auch Ortschef Manfred Gruber aus Hollenstein. Für seinen Ort, liegt künftig die Polizei in Weyer in OÖ zehn Kilometer näher als der nächste zuständige NÖ-Polizeiposten in Waidhofen/ Ybbs.

Auch Alfred Hinterecker aus Mitterbach am Erlaufsee im Bezirk Lilienfeld will die Postenschließung und die Abwanderung der Polizisten in das 20 Kilometer entfernte Annaberg nicht so einfach akzeptieren. Im Gespräch mit dem KURIER forderte der ÖVP-Politiker schon vor Wochen, dass die Fahnder aus dem nur drei Kilometer entfernten Mariazell ( Steiermark) Überwachungstätigkeiten auf der niederösterreichischen Seite mitübernehmen sollen. Nach dem Informationsabend am Montag steht fest: Das Innenministerium wird diese Forderung Hintereckers nun prüfen. Positive Signale für diese Variante hatte es zuvor auch von Landeshauptmann Erwin Pröll gegeben.