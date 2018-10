Mehr CERN in heimischen Start-Ups

Die drei Studierenden sind sich einig, dass eine Zusammenarbeit der niederösterreichischen Universitäten in Zukunft mit dem CERN erstrebenswert ist. „Wir machen Kollaborationen mit Industrieunternehmen in unserer Nähe und es passiert auch Wissenstransfer. Mit dem CERN hat das bisher noch nicht stattgefunden, aber das wäre wahnsinnig interessant“, sagt Johannes Ambrosch, Masterstudent an der Fachhochschule St. Pölten.

Nach dieser Woche soll ein Konzept erarbeitet werden, wie ein vergleichbares Modell ab nächstem Jahr für Niederösterreich im Rahmen der CERN-BIC-Kooperation zur Verfügung stehen kann.