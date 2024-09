Mehr als 225.000 Besucher für Theaterfest NÖ-Jubiläum

Das Theaterfest Niederösterreich hat in diesem Sommer exakt 225.013 Besucher verzeichnet. Geboten wurden zum 30-jährigen Jubiläum 488 Vorstellungen an 20 Spielorten.

Obfrau Kristina Sprenger sprach am Donnerstag in einer Aussendung über das Ergebnis: "Alle Beteiligten stecken ihr Herzblut in ihre Theaterarbeit, und da ist es natürlich besonders schön, wenn wir mit der Gunst unseres Publikums so reich belohnt werden."