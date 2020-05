Mega-Lärmschutz wird fertig

"Das ist das komplexeste und aufwendigste was ich in den letzten 13 Jahren betreut habe", sagt ASFINAG-Lärmspezialist Werner Kaufmann. Es werde in Zukunft für die betroffenen Anrainer deutlich leiser werden. Aber: "Manche Häuser werden geringfügig über den Grenzwerten liegen." Gemessen wird nach der Fertigstellung. Dann wird man es wissen.

Die Autofahrer haben ab November wieder freie Fahrt. Sie werden sich an den Lärmschutz gewöhnen müssen. "Wichtig war uns die Architektur", erklärt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau-Management GmbH. Auf die Gestaltung werde Wert gelegt. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben und Verkehrspsychologen wurden eingebunden.