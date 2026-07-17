Medienkunstfestival „DGTL Summer“ startet im Haus der Digitalisierung

Zwei Wochen lang können Besucherinnen und Besucher eine Kunstform, die unter anderem auf einem 300 Quadratmeter großen LED - Bildschirm präsentiert wird, erleben. Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und MONOCOLOR alias Marian Essl stellen in Tulln ihre künstlerischen Arbeiten aus. Kuratiert wird das Festival von Lisa Ortner-Kreil.

Fantasie trifft auf Performance Fanni Futterknecht beschäftigt sich mit Spielzeugkultur, ihren Narrativen und Fantasiewelten: Hierfür lässt sie Skulpturen aus Textilien von der Decke herunterhängen. Darüber hinaus werden auch Videos gezeigt, die sich mit den Parallelwelten der Spielekultur beschäftigen.

Auch Volkmar Klien ist mit seiner Kunst beim Festival vertreten. Er beschäftigt sich mit dem Ein- und Ausatmen und hat dafür Silikon-Engelsköpfe installiert, die in sich zusammenfallen und sich dann immer wieder aufrichten. Klien hat für seine Kreativität im vergangenen Jahr den Würdigungspreis für Medienkunst bekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan-Sappert Fanni Futterknecht setzt sich beim Musikfestival mit Fantasiewelten auseinander. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan-Sappert Monocolor alias Marian Essl erschafft minimalistische Raum- und Klanglandschaften. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan-Sappert Volkmar Klien installiert beim Festival einen Engelskopf aus Silikon.

Minimalistische Raum- und Klanglandschaften bringt der Künstler MONOCOLOR auf den riesigen LED-Bildschirm. Er setzt sich vor allem mit audiovisueller Medien- und Performancekunst auseinander und auch dieser Künstler wurde 2025 mit einem Anerkennungspreis für Medienkunst ausgezeichnet.