Die Kunstbiennale in Venedig steuert auf einen Besucherrekord zu. Gut zwei Monate nach der Eröffnung am 9. Mai lagen die Besucherzahlen rund 20 Prozent über dem Vergleichszeitraum der Ausgabe von 2024. Damit ist die 61. Internationale Kunstausstellung mit dem Titel „In Minor Keys“ in dieser Phase die bestbesuchte Biennale der jüngeren Geschichte, wie Medien berichteten.

Die hohen Besucherzahlen kommen trotz der anhaltenden politischen Kontroversen um die Teilnahme Russlands zustande. Die Debatte hat zuletzt auch die Europäische Kommission beschäftigt, die empfahl, eine Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro für die Biennale-Stiftung zurückzuziehen. Dies löste in Italien kritische Redaktionen aus.

Österreich-Pavillon stark besucht

Die Kontroverse spielt für viele Besucher jedoch kaum eine Rolle. Der russische Pavillon bleibt wegen der Sanktionen nach Russlands Angriff auf die Ukraine geschlossen. Viele Besucher gehen daran vorbei, lesen lediglich den Hinweis auf die Schließung oder fotografieren das Gebäude, ohne länger zu verweilen.