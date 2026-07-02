Medienkunst-Festival „DGTL summer“ im Haus der Digitalisierung

Eine Ausstellung mit Arbeiten von Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und Marian Essl alias MONOCOLOR sowie ein vielseitiges Begleitprogramm machen das Haus der Digitalisierung zur Bühne für Medienkunst, Vermittlung und Diskurs. Auch der 311 Quadratmeter große LED-Schirm wird dabei zum künstlerischen Werkzeug.

Drei ausgezeichnete Positionen der Medienkunst Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und MONOCOLOR wurden 2025 mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis in der Sparte Medienkunst ausgezeichnet. Die von Lisa Ortner-Kreil kuratierte Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich Medienkunst im Jahr 2026 ausschauen kann. Ein gemeinsamer Nenner ist allerdings die Reibung zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Fanni Futterknecht beschäftigt sich mit Spielzeugkultur, ihren Narrativen und Fantasiewelten und präsentiert Textilobjekte, Skulpturen und Videoarbeiten. Volkmar Klien rückt in einer installativen, soundbasierten Arbeit den Vorgang des Ein- und Ausatmens in den Mittelpunkt. MONOCOLOR lässt das Publikum in eine immersive Installation aus minimalistischen Räumen und Sounds eintauchen.

Eröffnung und Begleitprogramm Eröffnet wird der DGTL SUMMER am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr durch Landesrat Anton Kasser. Höhepunkt des Abends ist eine audiovisuelle Live-Performance von MONOCOLOR. Im Anschluss klingt das Opening mit DJ-Set, Getränken und Snacks aus. Für die Eröffnung ist bis 15. Juli eine verbindliche Anmeldung unter Opening des Medienkunst-Festivals möglich. Beim Trickfilmworkshop „Monster in Bewegung“ setzen sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren mit Spielzeugkultur und Stop-Motion-Technik auf iPads auseinander. Die Workshops finden am 23. und 30. Juli jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die Kunstvermittlung Kunstmeile Krems unter +43 2732 90 80 10 oder office@kunstmeile.at entgegen. Am Samstag, 25. Juli, lädt Kuratorin Lisa Ortner-Kreil um 10 Uhr zu einem dialogisch angelegten Rundgang durch die Ausstellung.