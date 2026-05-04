Fokus auf Frauen: „KI und Sie“ im Haus der Digitalisierung

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als ein technisches Zukunftsthema – sie verändert Arbeitsprozesse, Berufsbilder, Bildung und unternehmerische Entscheidungen. Genau hier setzt die Initiative “Sie & KI„ des Hauses der Digitalisierung an. Das enorme Interesse an der Start-Veranstaltung “SIE & KI – Perspektiven, Potenziale, Verantwortung„ am 7. Mai im Haus der Digitalisierung zeigt den hohen Bedarf an Information, Austausch und praxisnaher Orientierung: Die 150 verfügbaren Plätze waren bereits nach drei Stunden ausgebucht.

Bewusster Fokus auf Frauen Im Mittelpunkt der Initiative “Sie & KI„ steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz genutzt werden kann – im Unternehmen, in der Bildung und in der Gestaltung neuer Arbeitswelten. Der Fokus auf Frauen ist dabei eine bewusste Entscheidung: Obwohl Frauen in vielen Anwendungsfeldern von KI präsent sind, sind sie entlang der Wertschöpfungskette weiterhin unterrepräsentiert – insbesondere in Forschung, Entwicklung und Führung. Gleichzeitig prägt gerade diese Perspektive entscheidend, wie KI im Alltag eingesetzt wird. Vor diesem Hintergrund wächst der Bedarf an Formaten, die gezielt Raum für Vernetzung schaffen.

Perspektive ist entscheidend "Wenn wir wollen, dass diese Entwicklung fair gestaltet wird, dann braucht es breite Beteiligung – und Frauen, die ihre Perspektiven und ihre Stärke aktiv einbringen", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das Programm bietet einen kompakten Überblick über zentrale Zukunftsfragen. In der Keynote von Julia Eisner, Women in AI Austria, ist KI-Kompetenz ein entscheidender Faktor für eine souveräne und wettbewerbsfähige Zukunft. Drei Podiumsdiskussionen beleuchten anschließend die Themen “New Work: Mensch und Maschine am Arbeitsplatz„, “Bildung & KI: Skills für morgen„ sowie “Governance & Ethics„.