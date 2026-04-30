Land stiftet in NÖ neue Professur für KI-Forschung im Agrarbereich

Mehr Belastungen durch Klimakapriolen, immer teurere Betriebsmittel und steigender Ressourcenverbrauch und somit zunehmender Druck auf die Lebensmittelproduktion belasten die Landwirtschaft. Digitale Technik und Künstliche Intelligenz (KI) könnten für entscheidende Entlastung sorgen. Mit einer neuen KI-Stiftungsprofessur an der Fachhochschule Wiener Neustadt und deren Wieselburger Campus Francisco Josephinum soll in NÖ das Know-how und wissenschaftliches Potenzial in diesem Bereich verstärkt werden.

Die Professur "Datenzentrierte Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft“ hat ein Fördervolumen von 1,5 Millionen Euro und wird nun ausgeschrieben. KI soll helfen, Erträge zu sichern und nachhaltiger zu wirtschaften – dafür muss sie aber zuvor entwickelt und unter realen Bedingungen erprobt werden. In der Forschungseinrichtung Josephinum Research sollen nun konkrete Lösungen entwickelt werden, damit KI am Feld zuverlässige Dienste leistet. Geforscht und entwickelt wird dazu in den Wieselburger Agrarversuchs- und Ausbildungsanstalten in diesem Bereich schon seit dem Jahr 2018.