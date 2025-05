Digitalisierung – Die Zukunft des Ackerbaus

Wir leben Landwirtschaft - eine Serie der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer

Digitale Technologien am Acker – das klingt nach einer Zukunftsvision, ist aber längst schon Realität geworden. In Hollabrunn wurde dies am Digitalisierungsfachtag „Ackerbau“ der Landwirtschaftskammer Niederösterreich eindrucksvoll demonstriert. Am Programm standen zuerst Vorträge über innovative Einsatzmöglichkeiten digitaler Programme und Tools, danach konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Technik bei Vorführungen aus nächster Nähe bestaunen. Dabei zeigte sich, dass die Digitalisierung in der Landwirtschaft eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringt.

So hilft sie den Bäuerinnen und Bauern dabei, deutlich effizienter arbeiten und damit Einsparungspotentiale lukrieren zu können. Anwendungsgebiete sind Spezialbereiche wie Pflanzenschutz, Düngung und Aussaat, aber auch die einfache Alltags-Digitalisierung - wie etwa beim Gebrauch einer Wetter-App - unterstützt landwirtschaftliche Tätigkeiten in hohem Ausmaß.