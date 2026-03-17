Studie: Was Firmen der Einsatz von KI tatsächlich bringt

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschäftserfolg von Unternehmen und dem Einsatz digitaler Technologien? Diese Frage hat das Economica Institut im Auftrag der Unternehmensberater von Accenture untersucht. Der Zusammenhang zwischen Digitalisierungsgrad und Geschäftserfolg sei nachweisbar, sagte Accenture-Österreich-Chef Michael Zettel am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse. Beim Umsatz, bei der Produktivität und bei den Beschäftigungszahlen.

Das Umsatzwachstum sei über die vergangenen fünf Jahre gerechnet bei Unternehmen mit dem höchsten digitalen Reifegrad im Schnitt um 6,2 Prozent höher. Laut der Erhebung ist auch die Produktivität um rund 6 Prozent gestiegen und auch das Beschäftigungswachstum fiel um 1,2 Prozent höher aus. Mehr "digitale Champions" Die Zahl der "digitalen Champions", die Prozesse weitgehend automatisiert haben und auch KI umfassend einsetzen, ist in den vergangenen Jahren von 2 bis 3 auf 5 Prozent der heimischen Unternehmen gestiegen. Gleichzeitig hat die Zahl der digitalen Nachzügler laut der Erhebung abgenommen. Von 73 Prozent im Jahr 2021 auf 65 Prozent im Jahr 2025. Beim Einsatz von KI seien Unternehmen bei internen Prozessen, etwa in der Verwaltung oder in der Produktion, am weitesten voran. Beim Vertrieb und bei der Außenkommunikation seien viele noch zurückhaltend, sagt der Ökonom Christian Helmenstein vom Economica Institut. Abstand vergrößert sich Unternehmen, die KI und andere digitale Technologien bereits weitflächig einsetzen, greifen innovative Technologien auch schneller auf. Der Abstand zu jenen, die das nicht tun, vergrößere sich, sagt Helmenstein. Der Produktivitätsfortschritt sei oft qualitativ. Auch die Fehleranfälligkeit verringere sich. "Unternehmen werden wettbewerbsfähiger", sagt der Ökonom. Die Unternehmensgröße spielt beim Einsatz der Technologie keine Rolle. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seien die Potenziale größer, weil große Unternehmen schon weiter seien, so Helmenstein.