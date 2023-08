Matura mit 15, jetzt zieht es jungen Mann aus NÖ an eine Elite-Uni

Elias Koschier aus Fels am Wagram im Bezirk Tulln hat bereits im Alter von nur 15 Jahren maturiert, nun zieht es ihn an die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), wo er Physik studieren will. Die ETH zählt laut einem Ranking zu den zehn besten Hochschulen der Welt.

"Potenzial fördern"

„Elias Koschier ist das beste Beispiel dafür, welches Potenzial in unseren Jugendlichen steckt. Dieses Potenzial wollen wir fördern, damit sie sich bestmöglich entfalten können“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Deshalb ist der junge Mann auch einer von jährlich rund 870 Stipendienbeziehern des Landes NÖ.