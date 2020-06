Maßnahmenpaket für Nahversorgung

Auch der KURIER holt die Nahversorger mit der Aktion „Hier bestens versorgt“ vor den Vorhang. WKNÖ-Präsidentin und Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obfrau Sonja Zwazl sagt dazu: „Wir haben ein flächendeckendes Nahversorgungsnetz in Niederösterreich. Daher ist es uns ein Anliegen, die Nahversorger in Niederösterreich, die ihr Engagement und Herzblut in ihre Unternehmen stecken, und die großartige Arbeit der Mitarbeiter ins richtige Licht zu rücken, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Es geht um unsere Lebensqualität."

Trotz positiver Entwicklungen stehen die Nahversorger immer öfter unter Druck. Online-Shopping und große Einkaufszentren am Ortsrand, wo man alles unter einem Dach findet, machen den Nahversorgern Konkurrenz. „Wir sind gegen neue Fachmarktzentren in der Peripherie. Es ist sinnvoller, Stadt- und Ortskerne wieder zu beleben und leer stehende Geschäfte zu füllen“, hebt Zwazl hervor. Um den Nahversorgern unter die Arme zu greifen, wurde deshalb ein Maßnahmenpaket zusammengestellt:

Die "NAFES"(Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Orts- und Stadtzentren)- Aktion hält für die Förderperiode 2013-2018 finanzielle Mittel in der Höhe von sechs Millionen Euro bereit. Bis jetzt wurden schon 1,5 Millionen Euro für 86 Projekte investiert, damit wurden Investitionen in der Höhe von 5,7 Millionen Euro ausgelöst. Seit Beginn der Initiative 1998 wurde 726 Projekte mit einem Fördervolumen von 14,2 Millionen Euro unterstützt und damit 87,7 Millionen Euro an Investitionen in Gang gesetzt. In der letzten Förderperiode konnten nicht nur mehr als 4500 Arbeitsplätze gesichert, sondern auch 240 neue Jobs geschaffen werden, informiert Pröll.