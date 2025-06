Massen zieht es in die Berge: Einsatzmarathon in den Wiener Alpen

Mit dem prächtigen Ausflugs- und Wanderwetter schnellen mit dem Ansturm auf die Berge auch die Einsatzzahlen bei der Bergrettung deutlich in die Höhe. "Die Einsätze zeigen einmal mehr die Gefahren in der alpinen Region und die wichtige Arbeit der Berg- und Flugrettung, die in solchen Situationen schnell und professionell Hilfe leisten", heißt es bei der Einsatzorganisation .

Offener Oberschenkelbruch

Zu Fronleichnam wurde die Rettungskette erneut aktiviert: Ein 66-jähriger Niederösterreicher brauchte nach einem Schlangenbiss Hilfe. Aufgrund einer vermuteten Allergie kam auch hier der Notarzthubschrauber zum Einsatz, um den Patienten schnellstmöglich in eine geeignete Klinik zu bringen.

Am Freitag endete eine Klettertour in der Stadelwand für einen 32-jährigen Polen tragisch: Ein Griff in der Felswand brach, er stürzte mehr als 10 Meter ins Seil und erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem einen offenen Oberschenkelbruch. Auch er wurde mit Tau vom Helikopter geborgen und auf schnellstem Wege in die Klinik geflogen.

Seilbahn stand kurz still

Am Wochenende wurde in der Nähe der Rax-Bergstation ein Hängegleiterabsturz beobachtet. Der 68-jährige Steirer dürfte noch während der Startphase mit dem Ende des rechten Flügels einen Baum touchiert haben und daraufhin aus zwölf Metern Höhe abgestürzt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Steirer wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 mittels Tau geborgen und ins Landesklinikum Baden geflogen. Während der Bergung war der Betrieb der Raxseilbahn für einige Minuten eingestellt.