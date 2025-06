Neue Führung der Bergrettung in NÖ startet mit Kampagne gegen Unvernüftige

Vor zwei Wochen in ihre Ämter gewählt, stellte sich am Freitag die neue Landesleitung der Bergrettung Niederösterreich/Wien den Chefs der Blaulicht- und Freiwilligenorganisationen sowie des Bundesheeres vor. Innerhalb der "Sicherheitsfamilie NÖ“ sei man bestens abgestimmt, erklärte der neue Landesleiter Karl Weber. Angesichts der bereits mit vielen Einsätzen gestarteten Wandersaison kündigte er auch gleich eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für mehr Selbstverantwortung, Hausverstand und Rücksicht beim Wandervolk in den Bergen an.