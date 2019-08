Masern-Impfpflicht: Eichtinger will Druck auf Regierung erhöhen

Martin Eichtinger: „Im Vorjahr sind 18 Personen in Niederösterreich an Masern erkrankt. In diesem Jahr sind es bis jetzt bereits zehn. Deshalb pocht Niederösterreich darauf, die Impfung gegen Masern in die Liste der verbindlichen Impfungen im Mutter-Kind-Pass aufzunehmen.“ In Österreich sind insgesamt im ersten Halbjahr die Fälle von Erkrankungen von 77 auf 136 gestiegen. Dazu kommt noch der jüngste WHO-Bericht für das erste Halbjahr. Demnach gab es weltweit gesehen die höchste Zahl an gemeldeten Masernfällen seit 2006.