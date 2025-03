Rendezvous mit der ISS im dunkelsten Waldviertel

Pünktlich um 18.42 Uhr war es so weit: In 409 Kilometern Höhe flog die Internationale Raumstation ISS mit 28.000 km/h genau über das Waldviertel. Im kleinen Ort Martinsberg (Bezirk Zwettl) hatte die Raumstation, die sich als heller Punkt zeigte, neugierige Beobachter. Denn hier befindet sich das Astronomische Zentrum Martinsberg (AZM). Und weil es einer der dunkelsten Orte im Land mit geringer Lichtverschmutzung ist, bietet sich hier ein außergewöhnlich guter Blick in den Sternenhimmel.