Kommt das „Spiel des Jahres 2026“ aus dem Mostviertel?

Man ist der Lehrling im berühmten Zauberladen von Morty Sorty. Dort ist es die erste Aufgabe, die Regale einzuschlichten – aber nicht irgendwie, die Zauberzutaten wollen nach bestimmten Kriterien eingeräumt werden. – So beschreibt Markus Slawitscheck das Spiel „Morty Sorty Magic Shop!“. Er kennt das Brettspiel für Kinder ab acht Jahren wohl am besten, denn er hat es erfunden. Er ist es, der dafür die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2026“ erhalten könnte. Verliehen wird der Preis am Sonntag in einer Woche in Berlin. „Es wäre mein dritter Sieg. 2023 habe ich den Preis in der Kategorie Kennerspiel erhalten und 2024 den der Kategorie Kinderspiel. Schaffe ich es diesmal wieder, dann hätte ich in jeder Kategorie den Preis erhalten – was bisher noch niemand erreicht hat“, erzählt der 34-jährige Spieleautor aus Hofamt Priel im Bezirk Melk. Das besagte Kennerspiel „Challengers“ hat er gemeinsam mit Co-Autor Johannes Krenner erfunden, das Kinderspiel „Die magischen Schlüssel“ mit Arno Steinwender. Beide sind bekannte Namen in der Spieleentwickler-Szene Österreichs.

Erste Gehversuche Markus Slawitscheck hat bereits neun Spiele herausgebracht. Einige warten noch in seinem Regal auf Fertigstellung oder darauf, veröffentlicht zu werden. „Fünf Spiele werden heuer oder nächstes Jahr erscheinen“, sagt er. Mit 19 Jahren hat er seine ersten Gehversuche als Spieleautor gestartet. „Man braucht ja nicht viel – eine Schere, Papier und Stifte“, betont der Mostviertler – und auch heute arbeitet der Spieleautor und HTL-Lehrer so. „Die ersten Versionen sind oft einfach nur ein Zettel oder Karten, die ich beschrifte. Haben sie die ersten Testrunden überstanden und scheint es so, als ob daraus etwas wird, setze ich mich an den Computer für ein schöneres Design“, erzählt er, es würde aber immer etwas Selbstgebasteltes bleiben.

Was hinter dem Titel „Spiel des Jahres“ steckt Das „Spiel des Jahres“ ist ein Preis für analoge Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum. Das erste Spiel, das damit im Jahr 1979 ausgezeichnet wurde, war „Hase und Igel“ von David Parlett, erschienen bei Ravensburger. Das Ziel des Vereins, der hinter dem Spiel des Jahres steht, war und ist, sich werbend einzusetzen für die Werte des Spiels in der Gesellschaft, im Freundeskreis und in der Familie. Mit der Preisvergabe will der Verein nach Eigenangaben Impulse für die Entwicklung wertvoller, entsprechend gestalteter neuer Spiele geben. Bei der Auszeichnung werden deutschsprachige Spiele des aktuellen Jahres und des Jahres davor berücksichtigt. Seit 2001 gibt es auch den Preis „Kinderspiel des Jahres“ und seit 2011 das „Kennerspiel des Jahres“. Die Jury bewertet unter anderem die Neuheit der Idee, ob das Spiel fesseln kann, die Regeln sinnvoll aufgebaut und verständlich sind sowie die Gestaltung und das Material.

Die Testerinnen und Tester sind Freunde und Familie. „Meine Freundin July hat ,Sorty Morty Magic Shop!’ bestimmt 200 Mal mit mir gespielt“, betont er. Außerdem gibt es Stammtische für Spielemacherinnen und- macher in Wien. „Da habe ich wirklich Glück, dass es da so eine Gemeinschaft gibt. Dort bekommt man Feedback, arbeitet gemeinsam an Ideen oder bekommt Hilfe, wenn man bei der Spielmechanik nicht weiter kommt “, so Slawitscheck, der fast jede Woche dort ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat 2023 hat Slawitschecks und Co-Autor Johannes Krenners „Challengers“ als Kennerspiel des Jahres überzeugt.

Seinen Beruf vergleicht er gerne mit jenem von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. „Ich habe eine Idee, dann arbeite ich daran. Wenn ich selbst zufrieden bin, kontaktiere ich Verlage“, sagt er. Hat er einen gefunden – oft passiert das bei der Spielemesse in Essen (Deutschland), bei der alle Verlage der Welt vertreten sind – wird gemeinsam mit Redakteurinnen und Redakteuren des Verlags am Spiel weitergearbeitet. So kam es auch, dass „Morty Sorty Magic Shop“ nun ein magischer Laden ist und nicht der Wiener Naschmarkt. „Beim Durchschlendern am Markt holte ich mir Inspiration, dort ist immer alles so schön sortiert. Aber Kinder finden wahrscheinlich das Sortieren von Chilis, Feigen und Oliven nicht sehr aufregend“, sagt der 34-Jährige. Er selbst war als Kind kein großer Brettspiele-Fan. „Ich habe lieber gebastelt oder gezeichnet“, blickt Slawitscheck zurück.

Österreich-Szene Die Wende brachte sein älterer Bruder mit nach Hause als er ungefähr 13 Jahre alt war: Das Spiel „Die Siedler von Catan“ (Spiel des Jahres 1995). „Das hat mich wirklich fasziniert, dann kam Carcassonne und irgendwann habe ich bemerkt, dass auf den Schachteln Namen stehen. Und da wurde mir bewusst, dass Spieleautor ein Beruf ist.“ Ein Beruf, von dem er heute leben könnte, trotzdem unterrichtet er weiterhin in Wien. Bei den Spielen verdient man pro verkauftes Exemplar – die „Spiel des Jahres“-Auszeichnungen seien da sehr hilfreich, gibt der Erfinder einen Einblick.