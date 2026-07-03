Hundertwasser-Schiff „Regentag“ lädt zum Besuch

Eine Erkundungstour durch das Schiff ist von 14.00 bis 17.00 Uhr im Gästehafen Tulln möglich. Das schwimmende Werk wurde von Friedensreich Hundertwasser kreiert und von ihm unter anderem als Atelier oder stiller Rückzugsort genutzt. Außerdem steht es symbolisch für die Naturverbundenheit des Künstlers.

Besichtigungen sind am 11. Juli für jeweils fünf Personen gleichzeitig und nur bei Schönwetter möglich. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 6,00 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 4,00 Euro. Das Schiff ist nicht barrierefrei.