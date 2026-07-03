Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ausflugsziel

Hundertwasser-Schiff „Regentag“ lädt zum Besuch

Am Samstag, den 11. Juli, kann in Tulln das bunte Hundertwasser-Schiff „Regentag“ besucht werden.
03.07.2026, 16:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das Schiff Regentag kann in Tulln besichtigt werden.

Eine Erkundungstour durch das Schiff ist von 14.00 bis 17.00 Uhr im Gästehafen Tulln möglich. Das schwimmende Werk wurde von Friedensreich Hundertwasser kreiert und von ihm unter anderem als Atelier oder stiller Rückzugsort genutzt. Außerdem steht es symbolisch für die Naturverbundenheit des Künstlers.

40 Jahre Landeshauptstadt: So feiert St. Pölten seinen Geburtstag

Besichtigungen sind am 11. Juli für jeweils fünf Personen gleichzeitig und nur bei Schönwetter möglich. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 6,00 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 4,00 Euro. Das Schiff ist nicht barrierefrei

Aus für Spätgeborenen-Regelung: Schießt sich Verband ein Eigentor?

Unweit der „Regentag“ befindet sich auch das Egon Schiele Museum. Dort sind in der sogenannten „Schatzkammer“ originale Werke des Malers ausgestellt, aber auch ein Einblick in seine private Welt kann erhascht werden. Naturbegeisterte können sich zudem auf einen Spaziergang durch die Donaulände begeben oder auch die neue Gestaltung des Nibelungenplatzes ansehen. 

Hitzewelle wird zur Todesfalle: Seltene Huchen sterben in NÖ
Tulln Niederösterreich
Agenturen  | 

Kommentare