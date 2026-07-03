Hundertwasser-Schiff „Regentag“ lädt zum Besuch
Eine Erkundungstour durch das Schiff ist von 14.00 bis 17.00 Uhr im Gästehafen Tulln möglich. Das schwimmende Werk wurde von Friedensreich Hundertwasser kreiert und von ihm unter anderem als Atelier oder stiller Rückzugsort genutzt. Außerdem steht es symbolisch für die Naturverbundenheit des Künstlers.
Besichtigungen sind am 11. Juli für jeweils fünf Personen gleichzeitig und nur bei Schönwetter möglich. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 6,00 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 4,00 Euro. Das Schiff ist nicht barrierefrei.
Unweit der „Regentag“ befindet sich auch das Egon Schiele Museum. Dort sind in der sogenannten „Schatzkammer“ originale Werke des Malers ausgestellt, aber auch ein Einblick in seine private Welt kann erhascht werden. Naturbegeisterte können sich zudem auf einen Spaziergang durch die Donaulände begeben oder auch die neue Gestaltung des Nibelungenplatzes ansehen.
Kommentare