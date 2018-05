Marienmarkt und Co: Match SPÖ gegen ÖVP vor der Justiz

Staatsanwaltschaft prüft schon wieder Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Rathauses. Mehrere Tausend Besucher haben am Wochenende den einjährigen Geburtstag des Marienmarkts in Wiener Neustadt gefeiert. Gesprächsthema Nummer eins waren die Anschwärzungen der SPÖ in Vorwürfe mit der Errichtung des 2,28 Millionen Euro teuren Marktes.

Wie berichtet, haben der scheidende SPÖ-Bezirksparteiobmann Peter Wittmann und Stadtparteichef Horst Karas im Zusammenhang mit dem Markt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eingebracht. Die Vorwürfe der SPÖ lauten auf Amtsmissbrauch, Verstöße gegen das Bundesvergabegesetz sowie die nö. Bauordnung. Die SPÖ-Politiker stellen damit strafbare Handlungen von Rathaus-Mitarbeitern in den Raum. „Da es sich um eine bewusste Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen gehandelt hat, steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum“, meinen Wittmann und Karas.