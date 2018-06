Mariazellerbahn entgleist: Retter konnten nicht zu Opfern

38 Minuten. So lange mussten Dutzende Schulkinder und Erwachsene warten, bis sie von den Einsatzkräften nach einem Zugunglück in Völlerndorf in Niederösterreich gerettet werden konnten. Der Grund: Lebensgefahr durch eine herabgestürzte Oberleitung.

Um 7.19 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Rettung die ersten Notrufe ein. Eine Doppelgarnitur der Mariazellerbahn, die auf dem Weg in die Landeshauptstadt St. Pölten unterwegs war, entgleiste kurz nach der Pielachbrücke. Zwei Waggons der „Himmelstreppe“ kippten um, die hintere Garnitur fuhr auf. „Es war ein Riesenglück, dass der Zug nicht über die Brücke in die Tiefe stürzte. Dann hätte es viele Tote geben können“, berichtet ein Helfer.

80 Menschen befanden sich in dem Zug, darunter viele Kinder und Jugendliche. Drei Insassen erlitten schwere Verletzungen, 27 kamen mit Blessuren davon.

Bis Feuerwehr und Rettung mit der Bergung und Erstversorgung der Personen beginnen konnten, verstrich für viele Betroffene eine gefühlte Ewigkeit. Denn bei dem Unfall wurde auch die Oberleitung beschädigt. Der Strom musste erst abgeschaltet und die Erdung von Spezialisten vorgenommen werden. „Die Gefahr, dass sich in der Leitung noch eine Restspannung befinden könnte, ist sehr groß. Deshalb mussten vorher noch diese Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden“, sagt eine Sprecherin des Betreibers der Mariazellerbahn, der nö. Verkehrsorganisationsgesellschaft ( NÖVOG).