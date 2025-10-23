Mariazellerbahn bei "9 Plätze - 9 Schätze: "Wissen, wie wir den Sieg holen"

Vor dem TV-Event „9 Plätze – 9 Schätze“ am 25. Oktober (20.15 Uhr in ORF2 ) steigt in Niederösterreich die Euphorie um die Mariazellerbahn, die ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs geht.

Nach dem zweiten Platz mit dem Naturpark Ötscher-Tormäuer im Jahr 2016 wisse man, wie man am Samstag Erster werden könne, gab sich der Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus Gmbh, Andreas Purt, beim Fest des 25-Jahr-Jubiläums seiner Gesellschaft zuversichtlich.

Auch Michael Duscher, der Chef der NÖ Werbung rückte das TV-Event bei der Gala im Rothschildschloss in Waidhofen/Ybbs am Dienstag in den Fokus. Die Sängerin und Musicalstar Missy May, die Niederösterreich am 25. Oktober als prominente Jurorin vertritt, wolle man als Testimonial noch gut briefen, verrieten die Touristiker.

Mostbratl

Als regelrechtes Dopingmittel erinnerte Andreas Purt amüsiert an den fulminanten Mostviertler Sieg bei "9 Plätze – 9 Schätze“ im Jahr 2019, als es um das Lieblingsgericht der Österreicher ging. „Damals holte das Mostviertler Mostbratl den ersten Platz und schlug sogar das Wiener Schnitzel“, motivierte Purt die rund 200 Gäste im Waidhofner Schloss.