Mariazellerbahn bei "9 Plätze - 9 Schätze: "Wissen, wie wir den Sieg holen"

Touristiker Purt und Duscher
Spitzbübische Mostviertler Touristiker geben sich vor samstägiger TV-Show kämpferisch. Der Sieg 2019 bei der Wahl der Lieblingsspeise der Österreicher dient als "Dopingmittel".
Von Wolfgang Atzenhofer
23.10.25, 17:42
Vor dem TV-Event „9 Plätze  – 9 Schätze“ am 25. Oktober (20.15 Uhr in ORF2 ) steigt in Niederösterreich die Euphorie um die Mariazellerbahn, die ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs geht.

Die Mariazellerbahn geht für NÖ ins Rennen. 

Nach dem zweiten Platz mit dem Naturpark Ötscher-Tormäuer im Jahr 2016 wisse man, wie man am Samstag Erster werden könne, gab sich der Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus Gmbh, Andreas Purt, beim Fest des 25-Jahr-Jubiläums seiner Gesellschaft zuversichtlich.

Auch Michael Duscher, der Chef der NÖ Werbung rückte das TV-Event bei der Gala im Rothschildschloss in Waidhofen/Ybbs am Dienstag in den Fokus. Die Sängerin und Musicalstar Missy May, die Niederösterreich am 25. Oktober als prominente Jurorin vertritt, wolle man als Testimonial noch gut briefen, verrieten die Touristiker.

Mostbratl

Als regelrechtes Dopingmittel erinnerte Andreas Purt amüsiert an den fulminanten Mostviertler Sieg bei "9 Plätze  – 9 Schätze“ im Jahr 2019, als es um das Lieblingsgericht der Österreicher ging. „Damals holte das Mostviertler Mostbratl den ersten Platz und schlug sogar das Wiener Schnitzel“, motivierte Purt die rund 200 Gäste im Waidhofner Schloss.

Eine gute Platzierung oder gar ein Sieg brächten der im Besitz des Landes NÖ befindlichen Bahn natürlich weiteren wertvollen Imagegewinn.

Eine Frau in einem roten Tüllkleid sitzt auf einem grauen Sessel.

Musical-Star Missy May wird für NÖ bei Fernsehshow kämpfen.

Die ranghöchste Eigentumsvertreterin glaubt fest an eine Top-Platzierung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt, dass die nö. Kandidatin, die sowohl Pilgerverbindung als auch modernes Verkehrsmittel am Fuße des Ötschers ist, ganz Österreich beeindrucken wird.

Ihr Stellvertreter und Landesverkehrsreferent Udo Landbauer nennt die Bahn eine der schönsten Strecken Europas und bat in einer Aussendung um viele Stimmen beim Voting. 

