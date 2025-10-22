Wie das Mostviertel noch mehr Nächtigungsgäste locken will

Mit einer Erfolgsgeschichte im Rücken und kräftigen Zukunftsansagen feierte die Mostviertel Tourismus GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum. Vor der 2026 anstehenden Landesausstellung an der Moststraße im Landesklinikum Mauer will man mit dem neuen Slogan "einfach.gut.leben“ ab jetzt "für eine uninszenierte Lebensfreude und erholsame Zeit füreinander“ werben, kündigte Langzeitgeschäftsführer Andreas Purt an.

Vor 200 Gästen aus den sechs Mitgliedsregionen zwischen Enns und Traisen wurde im malerischen Waidhofner Rothschildschloss stolz Bilanz gezogen. Aus einem auf den Wintersport fixierten Ausflugsgebiet wurde in 25 Jahren ein ganzjährig bespieltes Tourismusgebiet, das Gäste auch immer stärker für mehrtägige Urlaube nutzen und in Hinkunft im Rahmen der NÖ-Tourismusstrategie noch intensiver nutzen werden, sagte Michael Duscher, Chef der NÖ Werbung.

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) hob die professionelle Weiterentwicklung des Mostviertels hervor. Die Nächtigungen seien auf 1,1 Millionen im Vorjahr gestiegen. Kasser: "Das Mostviertel ist ein Ort mit ehrlicher Gastfreundschaft, ein Ort zum Wohlfühlen und Ankommen. Jetzt gilt es, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“ Mit dem neuen Tourismusgesetz und dem klaren Fokus auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit habe das Land NÖ ein stabiles Fundament vorgegeben, so der Landesrat.

Leitprojekt Purt und Duscher ließen das vergangene Vierteljahrhundert anhand zahlreicher Erfolgsprojekte Revue passieren: Darunter finden sich erfolgreiche zwei erfolgreiche Landesausstellungen (Feuer&Erde, Ötscherreich), die Gründung der Mostbarone, das Festival Gipfelklänge, die Gästekarte "Wilde-Wunder-Card“, neue Wallfahrtsrouten, die kulinarischen Feldversuche oder der Ausbau der Radrouten ins Traisen- und ins Ybbstal.

Mit der Destination NÖ hat auch das Mostviertel einen Markenprozess gestartet. Völlig neue Internetauftritte gehen für beide und andere NÖ-Regionen am 14. Februar 2026 online.

