Österreich lässt sich das Mostbratl schmecken

Wohl war es ein kleiner Vorteil, dass Niederösterreich seine Spezialität als letztes der neun Bundesländer präsentieren durfte. Den Zuschauern krachte wohl schon der Magen und die Lust auf das Sonntagsbratl war geweckt. In der Promi-Runde wurden die Niederösterreicher von Sängerin Simone repräsentiert. Thomas Birgfellner vom ORF Niederösterreich servierte Wissenswertes über das Mostviertel, die Geschichte des Mosts und die Schönheiten der Region. Das Mostviertler Mostbratl der Köchin Maderthaner hatte in einer Vorauswahl in NÖ die Wachauer Marillenknödel und den Waldviertler Karpfen überflügelt. Insgesamt waren in allen neun Bundesländern 27 Speisen um den Titel des Lieblingsessens der Österreicher ins Rennen gegangen.