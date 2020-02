Marchfelder Ortschefs sind ratlos: „Vogel- geht vor Menschenschutz“

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ergeht erst in einigen Wochen schriftlich, dementsprechend versucht man beim Land Niederösterreich gute Miene zum bösen Spiel zu machen: „Wir haben unsere Vorarbeiten im Straßenbau geleistet und gehen davon aus, dass man seitens der Asfinag und des Verkehrsministeriums auch alles für die weitere Umsetzung tun wird“, sagt Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP).

So optimistisch sieht man die Situation in der betroffenen Region nicht, wie Krutis das Stimmungsbild im Ort zusammenfasst: „Die Leute hier sagen schon, dass die S8 nie kommen wird. Und das verstehe ich auch. Ich sage auch schon Jahre lang nichts mehr zu meiner Bevölkerung, weil dann steh ich ja als Lügner da.“ Ähnlich wie sein Kollege Quirgst, versteht auch der Raasdorfer Ortschef nicht, wie ein Zugvogel ein 310 Millionen Euro Projekt stoppen kann. „Ich bin sprachlos, dass zwei Vogelpaare so etwas anrichten können und 50.000 Einwohner so stören.“