Mann beging 68 Einbrüche: Seine Schuhe überführten ihn Jahre später

Ein 41-jähriger Albaner soll in Ober- und Niederösterreich in mehreren Serien 2015 und 2018 insgesamt 68 Einbrüche in Wohnhäuser verübt haben. Zum Verhängnis wurde ihm, dass er einmal von einem Bewohner erwischt wurde und auf der Flucht seine Schuhe zurücklassen musste. Damit war es Jahre später möglich, ihn zu überführen. Mittlerweile wurde der Mann, der zuletzt in Frankreich in Haft war, in die Justizanstalt Wels eingeliefert, berichtete die Polizei.