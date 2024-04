70-Jähriger und sein Nachbar hielten Einbrecher in Weiz fest

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Weiz in ein Haus eingebrochen, wobei er vom 70-jährigen Opfer und einem Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Der Senior hatte Geräusche im Wohnzimmer gehört und traf dort auf den maskierten Einbrecher. Es kam zu einem Gerangel, bei dem das Opfer Kopf- und Schnittverletzungen erlitt. Ein Nachbar eilte zur Hilfe. Der Verdächtige gestand den Einbruch, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.