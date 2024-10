Manker-Clinch: Requisiten von „Alma“ gibt's für den guten Zweck

Säbel, Kostüme, Schilder, schmiedeeiserne Kerzenständer, eine Underwood-Schreibmaschine, ein AEG-Bakelit-Telefon, ein Fahrrad sowie diverse Trophäen. Es ist ein bunter Mix an Requisiten aus dem Theaterstück „Alma – A Show Biz ans Ende“, der an den ersten beiden Novemberwochenenden gegen freie Spende angeboten wird.

Die Gegenstände werden nun in beliebiger Menge abgegeben. Die Spenden sind in bar mitzubringen und kommen „#we_do!“ zugute. Dabei handelt es sich um eine Anlaufstelle von Meike Lauggas und Daniel Sanin, die sich gegen Machtmissbrauch und Belästigung in der Filmbranche richtet. Dort werden etwa betroffene Personen beraten.

Langer Streit

Mehrere Personen schilderten in einer heuer ausgestrahlten NDR-Dokumentation mit dem Titel „Gegen das Schweigen“ rüdes, sogar körperlich aggressives Verhalten Mankers gegenüber seinen Darstellern. Für Manker waren die Vorwürfe „aus der Luft gegriffen“.