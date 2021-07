Mandat für Nationalrat: Fazekas kehrt in die Politik zurück

Politik. Hannes Fazekas wurde am 9.12. 1963 in Wien geboren. Für die SPÖ saß er von 2000 bis 2002 im Schwechater Stadtrat , 2002 wurde er zum Bürgermeister gewählt. 2006 zog er in den Nationalrat ein. 2013 verlor er sein Mandat im Zuge der Nationalratswahl. Am 13.11.13 trat er auch als Stadtchef zurück.

Privat. Fazekas war ab 1995 als leitender Exekutivbeamter bei der Polizei Schwechat tätig. Nach seinem Rücktritt als Stadtchef kehrte er in seinen Beruf zurück. Er ist seither bei der Kripo in Wien beschäftigt. Fazekas ist verheiratet und hat drei Töchter. Er lebt seit seinem vierten Lebensjahr in Rannersdorf.