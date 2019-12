Manager im Ehrenamt: „Auf ihn ist immer Verlass“

Gemeindechef ist er seit fünf Jahren nicht mehr – Bürgermeister ist Hans Redl trotzdem noch immer. Als Ehrenamtlicher managt der 70-Jährige nämlich eine vorwiegend von Senioren genutzte Wohnanlage für betreutes Wohnen in Hainstetten im niederösterreichischen Mostviertel. Dort wird er immer noch mit „Herr Bürgermeister“ begrüßt.

Ob Hausbesorger, Wohnungsvermittler, Beihilfenantragssteller oder Freizeitanimator: All diese Aufgaben übernimmt Redl. Zwei bis drei Mal pro Woche ist er in der Neubauanlage mit 50 Wohneinheiten beim Kloster Hainstetten in der Gemeinde Viehdorf tätig: „Da werden kleinere und größere Anliegen bearbeitet oder organisatorische Dinge geregelt.“ Wenn Not am Mann ist, eilt der gelernte Radio- und Fernsehmechaniker auch einmal mit dem Werkzeugkoffer durch das Haus. Auch der Umgang mit medizinischen Notfällen unter den betagten Bewohnern ist immer wieder herausfordernd.

Die Bewohner vertrauen Redl: „Auf ihn ist immer Verlass“, versichert etwa die 83-jährige Bewohnerin Leopoldine L., die gestützt auf ihren Rollator im Gang des Hauses spazieren geht.

Dass auch der eine oder andere Konflikt geschlichtet werden müsse, sei manchmal mühsam, gesteht Redl trotz seines Enthusiasmus’ für das Projekt. „Aber wenn etwas nicht passt, hat man jederzeit die Möglichkeit, das anzusprechen“, versichert der 82-jährige Bewohner Alfred Urban. Er ist vor sieben Jahren aus Wien zugezogen.