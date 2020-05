Noch vor 12.000 Jahren war das 316 qkm kleine Malta fest mit dem Land verbunden. Heute ist der kleine Inselstaat vor der nordafrikanischen Küste in erster Linie für seine Blumenpracht berühmt. Ansonsten ist Malta landschaftlich eher bescheiden ausgestattet: Keine Seen und Flüsse, keine Wälder und Berge. Dafür setzen die zahlreichen Kirchenkuppeln hübsche Akzente. Normannen, Araber und Römer haben ihre Spuren auf der Insel hinterlassen. Gerade die Hauptstadt Valletta, die von Festungsmauern umgeben ist und wie ein Freilichtmuseum wirkt, ist ein kulturelles Hightlight. Und sogar bis in die Steinzeit kann man die Menschheitsgeschichte auf Malta zurück verfolgen, findet man hier doch einmalige Tempelanlagen aus dieser Zeit.