Magdeburg-Kaserne als Quartier für Flüchtlinge

Bis zu 100 Personen könnten im ehemaligen Unterbringungsheim der Soldaten einquartiert werden. Allerdings bedarf es laut Schmuckenschlager noch einiger Adaptierungsarbeiten. Die Sanitäranlagen müssen renoviert, EDV-Leitungen erneuert werden. Sollte es zu einer Einigung zwischen dem Verteidigungs- und dem Innenministerium sowie der Gemeinde Klosterneuburg kommen, müssten die notwendigen "Maßnahmen das BMI setzen", sagt Andreas Strobl, Sprecher von Verteidigungsminister Klug. Soll heißen: Das, was umgebaut werden muss, soll das Innenministerium zahlen. Sobald sich alle Beteiligten geeinigt haben – das soll in den nächsten zwei Wochen passieren – könnte die Kaserne noch vor Weihnachten von Flüchtlingen bezogen werden. Angedacht ist die Nutzung für vier bis sechs Monate. Denn nach wie vor will das Bundesheer die Kaserne verkaufen, und die Stadt Klosterneuburg zumindest einen Teil des Kasernenareals ankaufen um dort einen neuen Stadtteil zu entwickeln. An diesem Plan hält man auch weiterhin fest.

Die Betreuung der Flüchtlinge dürfte die Firma ORS für den Bund übernehmen. Auch die Caritas hat ihre Hilfe angeboten. Der Klosterneuburger Bürgermeister steht dem Projekt positiv gegenüber: "Ich freue mich, wenn die Menschen in Klosterneuburg einen Ort finden, der ihnen ein Dach über dem Kopf gibt. Gerade zu Weihnachten", meint Schmuckenschlager.