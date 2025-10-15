Mäzenin der Herbsttage Blindenmarkt Hilde Umdasch gibt Präsidentenamt ab

Mit der viel gelobten aktuellen Inszenierung der Operette "Der Schokoladesoldat“ als lebhafte und unterhaltsame Comic-Musikshow ist beim Traditionsfestival Herbsttage Blindenmarkt ein Meilenstein gelungen. Der nun vollzogene Wechsel in der Präsidentschaft des Fördervereins der Herbsttage beschert ein weiteres bemerkenswertes Ereignis im Geschehen des Kulturspektakels.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Herbsttage Blindenmarkt / Lukas Beck Die Inszenierung der Operette "Der Schokoladesoldat" wird derzeit in Blindenmarkt vom Publikum umjubelt.

Im Rahmen eines Charity-Dinners am Dienstag übergab die langjährige Präsidentin des Vereins der "FreundInnen der Herbsttage Blindenmarkt", Kommerzialrätin Hilde Umdasch, ihr Amt an Rainer Kubicki. Hilde Umdasch, die den Aufstieg der Amstettener Umdasch-Doka-Gruppe zum Weltkonzern prägte und die Gartencenterkette Bellaflora gründete, fungierte knapp 20 Jahre, von 2006 bis 2025, als Präsidentin.

In ihre Zeit fielen wichtige Initiativen wie der Neubau der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt, die Gründung der Initiative „Helfen mit Kunst“ sowie die Ausstattung der neuen Herbsttage-Büros im Gemeindeamt. Darüber hinaus organisierte sie etliche Künstlerfeste im privaten Rahmen. Die vor allem in sozialen Bereichen sehr engagierte Industrielle ist auch persönlich eine große Gönnerin der Herbsttage. Wichtige Impulse für die regionale Kultur Für Festspielintendant Michael Garschall steht Hilde Umdasch vor allem für ihre soziale Verantwortung: "Ich bin ihr zu großem Dank verpflichtet. Sie hat über viele Jahre hindurch die Herbsttage intensiv unterstützt und dabei wichtige Impulse vor allem in der Förderung der regionalen Kultur gesetzt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Herbsttage Blindenmarkt / Lukas Beck "Der Schokoladesoldat"

Mit Rainer Kubicki – er ist Geschäftsführender Gesellschafter von Creditreform in Österreich – übernimmt ein Mann die Präsidentschaft, der die Operette nicht nur schätzt, sondern seit vielen Jahren auch miterlebt. Seit 2004 ist er regelmäßiger Besucher, Förderer und überzeugter Botschafter der Herbsttage Blindenmarkt, der die Produktionen und die beständige Leistungssteigerung mit großer Begeisterung verfolgt.

Das "Konzert für alle“, das stets am Nationalfeiertag am 26. Oktober stattfindet, ist Kubicki besonders wichtig. Seit 2019, also vom Beginn weg, unterstützt er dieses Event als Mäzen – aus Überzeugung: „Klassische Musik gehört allen. Mit freiem Eintritt wird gezeigt, dass Kultur nicht elitär sein muss, sondern verbindet.“