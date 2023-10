Mäusebussard im Nest erschossen

In Tattendorf (Bezirk Baden) dürfte ein Mäusebussard in seinem Nest erschossen worden sein. Der Vogel wurde schon im vergangenen Mai tot im Horst gefunden, nun liege der Befund vor, der bestätige, dass er erschossen wurde, teilte BirdLife am Sonntag mit. Neben dem Tier lagen auch ein oder zwei tote Jungvögel im Nest. Sie dürften verhungert sein. Die Tierschutzorganisation hat Anzeige wegen Tierquälerei und eines Verstoßes gegen das Jagdgesetz erstattet.

„Anfang Mai erhielten wir zwei unabhängige Meldungen von einem im Horst liegenden toten Mäusebussard. Meine anschließende Kontrolle mit der Drohne zeigte ein trauriges Bild: Im Horst befanden sich ein toter adulter Mäusebussard und ein oder zwei tote Jungvögel, genau zu erkennen war es nicht. Die Todesursache war zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar“, sagt Matthias Schmidt, Greifvogelexperte bei BirdLife Österreich. Schmidt kontaktierte die Behörden und barg den toten Altvogel. Aufgrund der Lage sowie des fortgeschrittenen Verwesungszustands war eine Bergung des oder der Jungvögel nicht möglich. Der entnommene Kadaver des Altvogels wurde zur weiteren Klärung der Todesursache an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde gesandt. Der Befund zeigt: Der Vogel wurde erschossen. Aufgrund der vorliegenden Informationen gilt es als wahrscheinlich, dass die Jungvögel im Nest verhungert sind.