Mäster sehen ihre Existenz bedroht

Neugierig, gar nicht schreckhaft drängen sich optisch kerngesunde Putenhennen an das Objektiv des Fotografen. Im Maststall von Landwirt Martin Kattner in Oed im Mostviertel tummeln sich derzeit 4000 Puten. Vor zwei Jahren seien es im selben Stall 6000 gesunde Tiere gewesen, erzählt der Mäster. Das neue rigorose Bundestierschutzgesetz setzt ihm und den anderen 80 österreichischen Putenmästern jetzt aber bis zur Existenzbedrohung zu. Weil am selben Platz viel weniger Tiere als früher gehalten werden dürfen, droht das Szenario, dass es bald gar keine Puten mehr in heimischen Ställen geben könnte, schlagen Bauern Alarm.

Mit einem Lokalaugenschein und einem Hilfsappell schilderten Mäster aus dem Bezirk Amstetten Niederösterreichs Agrarlandesrat Stephan Pernkopf die Lage. Mit 14 Mästern ist die Region österreichweit an vorderster Stelle. "In der Besatzdichte wird bei uns 40 Kilo Pute pro Quadratmeter erlaubt, in den Ländern rund um Österreich sind es 60 bis 75 Kilo. Preislich können wir gegen diese Produktionen nicht mithalten. Ausländische Pute überschwemmt den heimischen Markt", schilderten Kattner und seine Kollegen.