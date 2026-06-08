Märchensommer feiert 20 Jahre: Großes Theater für die Kleinen

Es war einmal ein Festival, das so ganz und gar anders war als die anderen Sommertheater in Niederösterreich. Anstatt für Erwachsene wurde es nämlich für Kinder erdacht, mit eigens geschriebenen Stücken, Musik und bunten Kostümen. Es spielt auch nicht auf nur einer Bühne, sondern ist ein Wandertheater, das durch einen verwunschenen Schlossgarten im Weinviertel zieht. Und das Beste daran: Das Publikum darf dabei mitspielen! Und weil das Festival so anders ist und so viele Menschen begeistert und begeistert hat, lebt es noch heute – auch 20 Jahre, nachdem es zum ersten Mal veranstaltet wurde.

Fixpunkt für Familien Die Rede ist natürlich vom Märchensommer, der längst zu einem Fixpunkt für Familien, aber auch für eingefleischte Märchenfans geworden ist. Seit 2006 veranstaltet Intendantin und Regisseurin Nina Blum das Festival, das zunächst in Schloss Thürnthal in Fels am Wagram stattfand, mittlerweile aber seit 18 Jahren in Poysbrunn im Bezirk Mistelbach beheimatet ist.

„Kinder sind ein Publikum, das man besonders ernst nehmen muss“, sagt Blum. Deshalb ging es beim Märchensommer von Anfang an darum, qualitätsvolles Theater zu liefern – was beim Stoff beginnt. Dank Michaela Riedl-Schlosser erhalten althergebrachte Märchenfiguren einen neuen Twist.

„Kinder sind ein Publikum, das man besonders ernst nehmen muss.“ von Nina Blum Intendantin

Bestes Beispiel dafür ist das neue Stück „Aschenputtel – neu getanzt“, das sich von der Version der Grimm-Brüder klar abhebt. „Aschenputtel ist eine altbackene Figur, die Erlösung in ihrem Prinzen findet. Das ist keine Botschaft, die ich als Mutter weitergeben möchte“, sagt Blum. Stattdessen hat Riedl-Schlosser ein Aschenputtel geschaffen, das nach Freiheit strebt. Und das diese dank Unterstützung ihrer Freunde, zwei Tauben, auch schließlich findet. Der Prinz spielt dabei nur eine Nebenrolle.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Hesz/Tidarat/stock.adobe.com Heuer wird "Aschenputtel" gezeigt - in einer modernen Version. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Pfeiffer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Nina Blum und Liedtexterin Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Pfeiffer Das Ensemble des Märchensommers 2026.

„20 Jahre Märchensommer, das sind 20 Uraufführungen und ganz viele Märchenfiguren, die lebendig werden“, blickt Riedl-Schlosser auf ihre Arbeit zurück. Dabei steht und fällt alles mit dem richtigen Team, vor und hinter der Bühne. Vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen Mut zur Improvisation haben. Denn mit dem Publikum, vor allem mit Kindern zu interagieren, stellt selbst die geübtesten Darstellerinnen und Darsteller vor Herausforderungen, macht aber auch jede Menge Spaß. „Ich liebe es, wenn ich jemand ein Lächeln entlocken kann“, schildert Gudrun Nikodem-Eichenhardt, die heuer als bunte Taube zu sehen ist.

Für Jung & Alt Gespielt wird im Jubiläumsjahr vom 9. Juli bis zum 30. August, und zwar für ein Publikum ab drei Jahren. Erwachsene sind ebenso willkommen – auch ohne Kinder. „Wir haben auch Frauengruppen, die jedes Jahr dabei sind“, freut sich Blum. Und die Moral von der Geschicht? Zu alt für den Märchensommer wird man nicht.