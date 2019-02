Mädchenmord: 19-Jähriger soll Bluttat nachstellen

Manuela K. wurde in der Nacht auf den 13. Jänner in dem Park nur wenige hundert Meter von der Wohnung ihrer Mutter entfernt erdrosselt und anschließend in einem Gebüsch unter Ästen und Laub verscharrt. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der als gewalttätig bekannte Asylwerber dem Mädchen zuvor in einem Innenstadt-Lokal aufgelauert. Gegen ihn lagen bereits 2018 in Summe sieben Anzeigen wegen Körperverletzung, Suchtgift, Diebstahl und sexueller Belästigung vor. Zwei Körperverletzungen wurden mit Geldstrafen geahndet.