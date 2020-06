Luftballon einer Schülerin flog 420 Kilometer nach Venedig

Anna-Lenas Familie will den Finder kommendes Jahr besuchen. Sie plant eine Mittelmeer-Kreuzfahrt, die in Venedig startet – die perfekte Gelegenheit. Erst vergangenen Freitag hat die 16-jährige gemeinsam mit ihrer Familie erneut Ballons steigen lassen. Dass schon am Tag darauf Antwort kam, verblüffte sie.

Den Grund dafür, dass der Ballon eine so weite Reise in Richtung Süden gemacht hat, kennen die Spezialisten des privaten Meteorologie-Unternehmens Ubimet: "Am 31. Oktober gab es eine starke Strömung aus nördlicher Richtung. Daher flog der Ballon rasch nach Süden. Wäre er beispielsweise gestern, Mittwoch, aufgestiegen, wäre er jetzt in Nordeuropa gelandet", erklärt Ubimet-Meteorologe Clemens Teutsch, der die Luftströmungen für den KURIER analysiert hat.