Luchs-Trail im Ötschergebiet um zwei Tagesetappen verlängert

Zwar ist die Population der Luchse in den Voralpen zu schwach, um hier den Bestand abzusichern, aber der Name der Wildkatze bürgt trotzdem für ein atemberaubendes Natur- und Wildniserlebnis. Der Luchs-Trail, der durch zahlreiche Schutzgebiete und drei Bundesländer führt, ist nun rechtzeitig zum Start der Wandersaison auf niederösterreichischem Gebiet um zwei Etappen auf 13 Tagestouren und 250 Kilometer erweitert worden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Naturpark Ötscher-Tormäuer Verantwortliche rund um den Luchs Trail mit Finisher-Shirt.

Neuer Endpunkt im Westen ist nun die Ötscher-Basis in Wienerbruck im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Der Luchs-Trail verbindet die drei Bundesländer Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich und führt gleich durch mehrere bedeutende Schutzgebiete: den Nationalpark Kalkalpen, den Nationalpark Gesäuse, den Natur- und Geopark Steirische und Niederösterreichische Eisenwurzen und das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Mit dem Naturpark Ötscher-Tormäuer kommt nun ein weiterer prägender Landschaftsraum hinzu.

Mit der Verlängerung in den Naturpark Ötscher-Tormäuer durchqueren Wandernde nun auch ein Gebiet, das erst vor Kurzem als internationales Naturnachtgebiet Eisenwurzen zertifiziert wurde. Dem sternenreichen Nachthimmel in diesem Gebiet ist ein besonderes Projekt gewidmet. Der Luchs-Trail führt nicht mehr nur bis Lunz am See, sondern auf den zwei zusätzlichen Schlussetappen über Lackenhof bis zur Ötscher-Basis. Diese ist zugleich auch das Naturparkzentrum der Ötscher-Tormäuer. Fünf der 13 Tagesetappen des Trails verlaufen nun durch das alpine Mostviertel.

"Der Ötscher und die Ötschergräben sind ein würdiger abschließender Abschnitt für den Luchs Trail. Durch die Verlängerung des Weges zur Ötscher-Basis steht Wandernden nun am Endpunkt mit der Mariazellerbahn auch eine direkte Bahnanbindung zur Verfügung", freut sich Florian Schublach, der Geschäftsführer des Naturparks Ötscher-Tormäuer, über die Einbindung in die Weitwanderroute.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostvietel Tourismus /fred lindmoser Die Ötscherbasis in Wienerbruck.