Rammbock-Coup in NÖ: Täter rasten mit Auto in Juwelier-Geschäft

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Loosdorf im Bezirk Melk zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Gesucht wurden zwei Täter, die ein Juweliergeschäft geplündert haben sollen. Den Kriminellen gelang jedoch die Flucht.

KURIER-Informationen zufolge rasten die bislang Unbekannten mit einem Auto in Rammbock-Manier die Auslage des Geschäfts. Anschließend rafften sie eine größere Menge Schmuck zusammen.

Mann wollte Täter stellen

Durch den lauten Knall wurde ein Mann aufgeschreckt. Er versuchte noch, die Täter an der Flucht zu hindern, die mit Stirnlampen ausgerüstet gewesen sein sollen, und stellte sein Auto vor das Fluchtfahrzeug der beiden.