Rammbock-Coup in NÖ: Täter rasten mit Auto in Juwelier-Geschäft

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem unscharfen Polizeiauto.
Spektakulärer Einbruch in ein Juweliergeschäft in Loosdorf. Trotz intensiver Fahndung konnten die Täter entkommen.
Von Johannes Weichhart und Patrick Wammerl
17.12.25, 09:26
In der Nacht auf Mittwoch ist es in Loosdorf im Bezirk Melk zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Gesucht wurden zwei Täter, die ein Juweliergeschäft geplündert haben sollen. Den Kriminellen gelang jedoch die Flucht.

KURIER-Informationen zufolge rasten die bislang Unbekannten mit einem Auto in Rammbock-Manier die Auslage des Geschäfts. Anschließend rafften sie eine größere Menge Schmuck zusammen.

Mann wollte Täter stellen

Durch den lauten Knall wurde ein Mann aufgeschreckt. Er versuchte noch, die Täter an der Flucht zu hindern, die mit Stirnlampen ausgerüstet gewesen sein sollen, und stellte sein Auto vor das Fluchtfahrzeug der beiden.

Den Unbekannten, die eine große Beute gemacht haben sollen, gelang schließlich dennoch die Flucht zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen, die Spurensicherung läuft auf Hochtouren.

