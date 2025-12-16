Niederösterreich

Flammen in Wohnung in NÖ: Ehepaar bei Löschversuch schwer verletzt

Eine brennende Waschmaschine löste in Maria Taferl einen Wohnungsbrand aus. Zwei Verletzte mussten ins AKH Wien geflogen werden.
Von Johannes Weichhart
16.12.25, 15:35
Kurz nach 7 Uhr früh ist es am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Maria Taferl, Bezirk Melk, zu einem Brand gekommen. 

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte eine Waschmaschine Feuer gefangen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen rasch auf die Holzvertäfelung des Raumes über und breiteten sich weiter aus.

Ein Ehepaar, das sich zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung aufhielt, versuchte offenbar noch, das Feuer selbst zu löschen. Dabei erlitten beide schwere Verletzungen. Die Feuerwehr konnte die beiden Personen aus der Wohnung retten. Sie wurden nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen.

Rettungskräfte im Großeinsatz

Eine weitere Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Weitere Bewohner des Hauses, darunter Personen aus einer angrenzenden Wohnung, blieben unverletzt.

