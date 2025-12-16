Flammen in Wohnung in NÖ: Ehepaar bei Löschversuch schwer verletzt

Kurz nach 7 Uhr früh ist es am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Maria Taferl, Bezirk Melk, zu einem Brand gekommen.

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte eine Waschmaschine Feuer gefangen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen rasch auf die Holzvertäfelung des Raumes über und breiteten sich weiter aus.