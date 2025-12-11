Trotz später Reue: Serien-Tresorknacker muss hinter Gitter

"Es tut ihm wirklich leid. Er weiß, dass er einen schweren Fehler gemacht hat", sagt der Anwalt des Angeklagten. Genau genommen waren es allerdings mehrere schwere Fehler, die dem litauischen Staatsbürger im April und Mai dieses Jahres "unterlaufen" sind. Denn dem 50-Jährigen konnten insgesamt acht Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich nachgewiesen werden. Begonnen hatte die Serie am 21. April in Baden. Da brach der gelernte Automechaniker das Fenster einer Tierfachhandlung auf, gelangte so ins Innere des Geschäftes und knackte dort den Tresor im Büro mit einem mitgebrachten Winkelschleifer. Rund 1.200 Euro in bar konnte er erbeuten - und unerkannt verschwinden. Unter anderem deshalb, weil er eine Überwachungskamera außer Gefecht setzte, indem er den Inhalt einer Dose Coca Cola über sie schüttete.

Weniger erfolgreich war der Litauer dann am darauffolgenden Tag, als er in eine Firma im Bezirk Neunkirchen einstieg und sich mit 107 Euro in bar begnügen musste. Waren und Bargeld im Wert von rund 5.000 Euro waren die dann wieder fettere Beute beim Einbruch in eine weitere Tierhandlung in St- Pölten, ehe ihm am 25. April in Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling) die Flucht mit mehr als 40.000 Euro gelang, nachdem er sich durch Aufbohren einer Türe Zugang zum örtlichen "Nah & Frisch"-Markt verschafft hatte. Auch hier knackte der 50-Jährige wieder mittels Winkelschleifer einen Tresor - hatte diesmal jedoch Hilfe. Nach seinem Komplizen in diesem Fall wird noch gefahndet.