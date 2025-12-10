Neuer Europacampus Hainburg soll auf "Zukunftsthemen" setzen

Eine "inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung" hat das Land NÖ dem Bildungscampus in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) per Regierungsbeschluss verordnet. Künftig wird er unter dem Namen „Europacampus Hainburg“ geführt. Das neue Konzept sehe vor, dass man sich auf Forschung und Ausbildung in "Zukunftsthemen wie Green Technologies, Smart & Sustainable Innovation oder Entrepreneurship" spezialisieren wolle, hieß es am Mittwoch.

„Der Europacampus Hainburg ist ein weiterer Baustein in unserer ‚Mission Nobelpreis‘ mit der wir den besten Köpfen die besten Rahmenbedingungen in Niederösterreich bieten wollen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Man wolle "einen einzigartigen Ort der Zusammenarbeit führender Hochschulen Europas schaffen, an dem Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Hand in Hand an Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft arbeiten." "Konkrete Ergebnisse" Auch Wissenschaftslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Europacampus Hainburg setzen wir auf Hightech, Heimat und Wissenschaft, denn damit schaffen wir Lösungen für die Zukunft unseres Landes und weit darüber hinaus. Die Zusammenarbeit von FHs und Unis an einem gemeinsamen Standort erlaubt flexible Forschung, von der wir uns auch konkrete Ergebnisse, z.B. für die Wirtschaft, erwarten dürfen.“

Eine führende Rolle soll dabei die USTP – University of Applied Sciences St. Pölten, vormals Fachhochschule St. Pölten, übernehmen. Entlang der neuen thematischen Ausrichtung wird sie Studiengänge entwickeln und ab dem Wintersemester 2028/29 anbieten. Im Vollausbau sollen knapp 500 Studierende ihr Studium oder Weiterbildungsangebot am Standort absolvieren. „Der Europacampus Hainburg ist eine einmalige Chance für die Umsetzung von beispielgebenden Ideen für zukunftsweise Lehre, Forschung und Innovation,“ sagen die Geschäftsführer der USTP, Hannes Raffaseder und Johann Haag. Kooperation mit TU Wien Ebenfalls möglich sei eine zukünftige Beteiligung der IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems und der Fachhochschule Wiener Neustadt. Bereits im vergangenen Sommer wurde eine enge Kooperation mit der Technischen Universität Wien (TU Wien) bekanntgegeben. Die geplanten Forschungsschwerpunkte der TU Wien fokussieren sich auf nachhaltige technologische Entwicklungen. Ein besonderer Impulsgeber wird dabei Professor Franz Renz sein, der im Rahmen einer vom Land Niederösterreich finanzierten Stiftungsprofessur an der TU Wien tätig wird. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf innovativen Materialien zur Wasserstoffspeicherung – ein Bereich, in dem auch niederösterreichische Unternehmen wie das mehrfach ausgezeichnete Start-up Hydrosolid eingebunden werden. Damit entsteht in Hainburg ein forschungsstarkes Zentrum mit internationaler Strahlkraft und regionaler Verankerung.