Campus Hainburg: Nächster Meilenstein in der Umsetzung

Hochschulallianz

Der Campus Hainburg wird Teil der europäischen Hochschulallianz EULiST, in der die TU Wien eng mit Partnerinstitutionen wie der STU Bratislava, der TU Brünn und weiteren Hochschulen zusammenarbeitet. Der Fokus liegt auf einer starken europäischen Wissenschaftskooperation, insbesondere in Mittel- und Osteuropa.

„Für die TU Wien sind am Campus Hainburg vor allem zwei Aspekte von zentraler Bedeutung: zum einen die vielfältigen Möglichkeiten, Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in innovative Anwendungen zu überführen, zum anderen die ausgeprägte europäische Ausrichtung“, so TU-Wien-Rektor Jens Schneider. Inhaltlich ist der neue Campus klar auf Zukunftsthemen ausgerichtet.

Die TU Wien setzt in Hainburg auf zwei große Forschungsschwerpunkte: Einerseits die sogenannte „Substance Valorization“, bei der es darum geht, biogene Materialien und Abfallstoffe effizient zu nutzen, und andererseits die „Energy Valorization“, mit Fokus auf der Speicherung grüner Energie. Ein Impulsgeber auf diesem Gebiet wird Franz Renz sein, der mit einer vom Land Niederösterreich finanzierten Stiftungsprofessur an der TU Wien forscht. Sein Spezialgebiet sind innovative Materialien zur Wasserstoffspeicherung – ein Thema, das auch für niederösterreichische Unternehmen wie das mehrfach ausgezeichnete Start-up Hydrosolid von großer Relevanz ist.

Darüber hinaus soll hier auch ein naturwissenschaftliches Gymnasium mit 32 Klassen entstehen.